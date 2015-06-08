Україна спільно з Канадою створить власний розвідувальний супутник

Про це повідомила прес-служба держконцерну "Укроборонпром". За даними прес-служби, відповідні домовленості були досягнуті за підсумками конференції і виставки CANSEC, яку провела Асоціація безпеки та оборонної промисловості Канади в Оттаві.

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"Обґрунтувавши необхідність оптичного розвідувального супутника для України, українська делегація досягла домовленостей про співпрацю з Канадою в рамках цього проекту", - йдеться в повідомленні.

У концерні також відзначили, що крім роботи над даним проектом сторони обговорили умови поглиблення співпраці оборонно-промислових комплексів двох країн.

Як повідомляв УНІАН, у квітні "Укроборонпром" повідомив про досягнення домовленостей між Україною і Туреччиною про поглиблення співробітництва в космічній, авіаційній та бронетанковій галузях.