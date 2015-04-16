Україна і Туреччина почнуть спільні проекти в космічній, авіаційній та бронетанкової галузях

Про це повідомили в прес-службі концерну "Укроборонпром". Згідно з повідомленням, відповідні домовленості були досягнуті в рамках візиту делегації України до Туреччини.

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"Відтепер підприємства ракетно-космічної та оборонної галузей України зможуть взяти участь у створенні Турецького національного ракетного комплексу. Зокрема, турецька сторона запропонувала оформити реалізацію проекту єдиним рамковим контрактом, яким визначити підприємства "Укроборонпрому" і Державного космічного агентства України, які залучать до цього проекту. Надалі всі технічні і організаційні аспекти будуть регулюватися додатковими угодами", - зазначили у прес-службі.

Крім того, Україна і Туреччина домовилися про спільну розробку та виробництво турбореактивних та інших авіаційних двигунів та обговорили можливість створення спільного підприємства "ЗМКБ "Прогрес" ім. О. Івченка" з Turkish Engine Industries.

Згідно з досягнутими домовленостями, українські підприємства бронетанкової галузі зможуть долучитися до реалізації програми створення національного турецького танка "Алтай", а також розробляти, виробляти і модернізувати броньовані автомобілі та іншу техніку разом з турецькими компаніями.

Українська сторона запропонувала турецьким колегам долучитися до розробки і виробництва радіолокаційних станцій, систем зв'язку та навігації.