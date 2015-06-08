Лідери G-7 конкретно не обговорювали, як можна посилити санкції проти Росії –Меркель

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції після завершення саміту G7.

«Ми не говорили про те, як зробити санкції ще більш сильними. На Європейській Раді у березні ми ухвалили політичне рішення і сказали, що санкції будуть продовжені на період виконання Мінських домовленостей. Ми віддані цьому, і ми домовилися між США, Японією та членами ЄС, що будемо підтримувати цей процес, і це наше спільне рішення», - сказала Меркель.

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На запитання про можливість навчання українських військових канцлер Німеччини відповіла, що це питання двосторонніх відносин, і на саміті «Великої сімки» з цього приводу не було жодних рішень.

Коментуючи відставку спецпредставника ОБСЄ в Україні Хайді Тальвіні, Меркель висловила думку, що вона «зробила відмінну роботу». Канцлер вважає «нормальним» рішення Тальявіні, тому що «дуже складно бути так далеко від дому». «Ми робимо все, що ми можемо, щоб знайти доброго наступника, який буде так само добрим і буде працювати з такою самою енергією у контактній групі. Ця група повинна продовжувати свою роботу, тому що дуже важливо виконати Мінські домовленості», - переконана канцлер ФРН.

Як повідомляв УНІАН, Тальявіні була призначена спеціальним представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в червні 2014 року.

6 червня в МЗС Швейцарії та в ОБСЄ підтвердили, що Тальявіні бажає завершити свої повноваження незабаром.