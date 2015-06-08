Меркель: G7 підтвердила продовження санкцій проти Росії
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що лідери G7 прийняли рішення пов'язати питання санкцій проти Росії з виконанням нею мінських домовленостей.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву німецький канцлер зробила журналістам після завершення саміту G7.
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За словами Ангели Меркель, санкції у разі необхідності будуть посилені.
"Ми домовилися, що зняття санкцій буде пов’язано з виконанням мінських домовленостей, і якщо це буде необхідно, але це не те, що ми хочемо, якщо буде необхідно - ми посилимо санкції, якщо цього вимагатиме ситуація. Але ми повинні зробити все, щоб досягти прогресу у (виконані) Мінських домовленостей", - заявила Ангела Меркель.
Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року анексувала Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країнввели санкції проти Росії.