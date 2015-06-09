Атлантична Рада США вручить Савченко нагороду "За Свободу"

Про це Немиря сказав під час прес-конференції, повідомляється на сайті "Батьківщини".

Депутат зазначив, що команда партії "Батьківщина" докладає всіх можливих зусиль задля створення міжнародної коаліції на підтримку звільнення Савченко. Він нагадав, що її ім’я було неодноразово зазначено у резолюціях ПАРЄ, Європарламенту та Конгресу США.

"Зараз потрібно максимально нарощувати зусилля, щоб справа Надії не була відкладена на другий план, щоб за тими дискусіями, які зараз ведуться у різних форматах щодо збройної агресії Росії на Сході України, справа не була забута", – сказав Немиря.

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За його словами, для того, щоб підсилити тиск на керівництво Російської Федерації та спонукати її керівництво якомога скоріше відгукнутися на заклики міжнародної спільноти і звільнити Савченко, "Батьківщина" звернулася до всіх своїх партнерів, дружніх організацій світу.

"Одна з таких організацій, Атлантична Рада Сполучених Штатів Америки, прийняла рішення в рамках Форуму Глобальної Безпеки у Вроцлаві вручити Надії нагороду "За Свободу". Церемонія відбудеться 12 червня. Від імені Савченко нагороду прийматиме її сестра Віра", – зазначив парламентар.

Він наголосив, що таким чином "вшановується не лише особистий героїзм Надії Савченко, а й героїзм всього українського народу, який чинить опір агресії Росії".

Крім того, Немиря зауважив, що таку ж нагороду отримають друг України, колишній міністр закордонних справ Карл Більд, викладачі та студенти Донецького Національного університету у вигнанні, відомий польський кінорежисер Аґнешка Голланд та посмертно отримає нагороду російський опозиціонер Борис Нємцов.

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодовку.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та в незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив: "Попереднє слідство завершено. Далі ознайомлення за ст. 217 КПК РФ. Ознайомлення з 24 томами, наданими слідством, займе приблизно півтора місяця. Потім - обвинувальний висновок, попередні слухання. Отже суд може відбутися в серпні".

Фейгін відзначив, що Савченко обвинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'яти осіб. Йдеться про громадян, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

В середині травня Савченко припинила голодовку.