Адвокати Савченко шукають можливості для обміну льотчиці на російських спецпризначенців

Таку думку в ефірі hromadske.tv висловив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін.

«Кремль турбує не доля окремих військовослужбовців, а політична реакція на те, що через їхню (російських військових, – ред.) присутність на сході України Росія є учасником міжнародного конфлікту. Цим можна скористатись для того, щоб намагатись звільнити Надію Савченко», – сказав він.

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Фейгін також стверджує, що звільнення Савченко дасть поштовх до звільнення інших українських громадян, яких утримують на території Росії.

«Я б сконцентрувався на звільненні саме Савченко, тому що створить певну модель переговорів і модель тиску на Кремль щодо інших незаконно переміщених. Тому я вважаю, що якщо докласти усіх зусиль до звільнення Савченко, з іншими обвинуваченими буде простіше», – зазначив адвокат.