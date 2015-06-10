Суд може продовжити арешт Савченко ще на три місяці

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, Савченко доставили до зали суду близько 10 озброєних конвоїрів. Вона перебуває в скляній клітці. При цьому клітку оточили поліцейські таким чином, що слухачам у залі суду Савченко не видно.

Разом з тим Савченко має бадьорий вигляд і, як зазвичай, спілкується із судом українською мовою через перекладача.

«Слідчий комітет РФ вийшов з новим клопотанням на подовження арешту ще на три місяці. Старий арешт завершується 30 червня, і слідчі вирішили поквапитися і продовжити його заздалегідь», - сказав УНІАН адвокат Ілля Новіков.

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Він зазначив, що повторюється те саме, «що вже було 5 разів, єдина різниця в тому, що, оскільки арешт продовжують на термін більше року, то, за російським законом, справа переноситься в суд вищої інстанції. У даному випадку - в Мосміськсуд».

«Різниці між Басманним і Мосміськсудом немає ані найменшої. Я хочу, аби тут не було ілюзій», - сказав адвокат Савченко.

Підтримати Савченко прилетіли з Києва її сестра Віра, народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько. Також в суд прибули співробітники Посольства України й інших країн, звичайні росіяни.

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі влітку 2014 року, відтак її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб і в незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив: «Попереднє слідство завершено. Далі ознайомлення за ст.217 КПК РФ. Ознайомлення з 24 томами, наданими наслідком, займе приблизно півтора місяці. Потім - обвинувальний висновок, попередні слухання. То ж суд може відбутися в серпні». Фейгін зазначив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'яти осіб. Йдеться про громадян, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.