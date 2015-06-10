Путін про G7: "Це не організація. Це так - клуб за інтересами"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Мілані з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

«Що стосується наших відносин із «Сімкою», то у нас немає ніяких відносин з «Сімкою». Які у нас можуть бути відносини? Коли ми працювали в цьому форматі, брали участь в обговоренні і підготовці підсумкових документів, які, до речі, не мають обов'язкового характеру», - сказав Путін.

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«Мені здавалося, що в цьому був якийсь сенс, бо ми хоча б представляли якусь альтернативну точку зору. Але наші партнери вирішили, що вони в цій альтернативній точці зору не мають потреби. Це їх рішення. Але ж це не організація. Це так - клуб за інтересами. Ми бажаємо успіхів цьому формату», - додав він.

За словами Путіна, є більш широкі формати - G20, БРІКС, ШОС. «Ми ведемо активну роботу на майданчиках ООН і в Раді безпеки, якщо наші партнери хочуть, то на двосторонній основі з будь-якою з країн «Сімки» розвиватимемо активні відносини», - сказав Путін.

Як відомо, Росія була виключена з «Великої вісімки» після вторгнення в Україну.

За підсумками саміту G7 7-8 червня президент США Барак Обама заявив, що «Велика сімка» готова ввести додаткові санкції проти Росії в разі необхідності.