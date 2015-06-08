Лідери G7 ухвалили декларацію, в якій назвали умови зняття санкцій з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у декларації за результатами саміту G7.

«Ми очікуємо, що Росія зупинить транскордонну підтримку сепаратистських сил і використає свій значний вплив на сепаратистів для виконання в повному обсязі Мінських зобов'язань», - йдеться у документі.

«Велика сімка» висловлює стурбованість нещодавнім посиленням боїв на лінії зіткнення. «Ми повторюємо наш заклик до всіх сторін повною мірою поважати і виконувати режим припинення вогню та вивести важке озброєння. Нагадуємо, що тривалість санкцій повинна бути чітко пов'язана з повною реалізацією Росією Мінських домовленостей та повагою суверенітету України», - зазначається в декларації.

При цьому G7 додає, що санкції можуть бути скасовані, коли РФ виконає ці зобов'язання. «Тим не менше, ми також готові ухвалити додаткові обмежувальні заходи з метою підвищення ціни, яку може заплатити Росія, якщо цього будуть вимагати її дії», - наголошується в документі.

У декларації міститься заклик до всіх сторін повністю виконувати Мінські домовленості. «Ми знову підтверджуємо нашу повну підтримку зусиллям з пошуку дипломатичного вирішення конфлікту на сході України, зокрема в рамках «нормандського формату» і Тристоронньої контактної групи. Ми вітаємо ключову роль ОБСЄ в пошуку мирного рішення», - йдеться в тексті.

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Лідери країн G7 також підтвердили засудження незаконної анексії Криму Росією.

«Ми вітаємо і підтримуємо кроки українського уряду, які він робить для реалізації комплексних структурних реформ, і закликаємо українське керівництво рішуче продовжувати необхідну фундаментальну трансформацію відповідно до зобов'язань МВФ і ЄС», - заявили лідери «Великої сімки».

Також вони вкотре підтвердили свою прихильність спільній роботі з міжнародними фінансовими установами та іншими партнерами, щоб забезпечити фінансову і технічну підтримку у просуванні України на шляху трансформації.

«Ми просимо послів країн «Великої сімки» в Києві створити групу підтримки України. Її завданням буде просувати процеси економічних реформ шляхом скоординованих консультацій та допомоги», - йдеться в декларації.