Колишні беркутівці затягують справу і не зізнаються, хто саме бив людей - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Він нагадав, що слідство встановило практично всіх організаторів - від вищого керівництва держави до безпосередніх командирів підрозділів “Беркуту”, причетних до цього злочину. Повідомлено про підозру 15 особам. Разом з тим Горбатюк зауважив, що на сьогодні не встановлені безпосередньо ті, хто застосовував насильство, безпосередньо бив протестувальників.

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Він додав, що слідство сподівається, що за результатами експертиз відеозаписів, за результатами допитів слідство встановить безпосередньо тих, хто бив протестувальників на Майдані в ніч проти 30 листопада 2013 року.

Також він розповів, що з 15 осіб, яким повідомлено про підозру, четверо командирів колишнього полку міліції “Беркут”, це два заступники і два командири рот, на даний час знайомляться з матеріалами кримінального провадження. І в найближчий час, по завершенню ознайомлення, матеріали справи будуть направлені до суду.

У цьому зв'язку Горбатюк зауважив, що ці обвинувачувані навмисно затягують з ознайомленням з матеріалами справи: “Ми їх обмежували вже двічі, тому що вбачаємо затягування в ознайомленні. Однак Печерський районний суд вважає, що за 60 днів прийти 13 разів для ознайомлення, це є достатньо нормально, і відмовляє нам в обмеженні цих обвинувачуваних по термінах ознайомлення». “Ми вважаємо, що має місце певне зловживання і затягування”, - сказав він.

Також Горбатюк зазначив, що колишні керівники колишнього “Беркуту” на допитах не свідчать щодо того, хто саме бив людей на Майдані: “Відсутні показання як серед керівників, так і серед інших, рядових працівників “Беркуту” про те, що хтось з їх колег чи підлеглих застосовував насильство”.