Колишні беркутівці затягують справу і не зізнаються, хто саме бив людей - ГПУ
Колишні керівники спецпідрозділу “Беркут” відмовляються свідчити, хто бив студентів на Майдані та зловживають своїм процесуальним правом на вивчення матеріалів досудового слідства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
Він нагадав, що слідство встановило практично всіх організаторів - від вищого керівництва держави до безпосередніх командирів підрозділів “Беркуту”, причетних до цього злочину. Повідомлено про підозру 15 особам. Разом з тим Горбатюк зауважив, що на сьогодні не встановлені безпосередньо ті, хто застосовував насильство, безпосередньо бив протестувальників.
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Він додав, що слідство сподівається, що за результатами експертиз відеозаписів, за результатами допитів слідство встановить безпосередньо тих, хто бив протестувальників на Майдані в ніч проти 30 листопада 2013 року.
Також він розповів, що з 15 осіб, яким повідомлено про підозру, четверо командирів колишнього полку міліції “Беркут”, це два заступники і два командири рот, на даний час знайомляться з матеріалами кримінального провадження. І в найближчий час, по завершенню ознайомлення, матеріали справи будуть направлені до суду.
У цьому зв'язку Горбатюк зауважив, що ці обвинувачувані навмисно затягують з ознайомленням з матеріалами справи: “Ми їх обмежували вже двічі, тому що вбачаємо затягування в ознайомленні. Однак Печерський районний суд вважає, що за 60 днів прийти 13 разів для ознайомлення, це є достатньо нормально, і відмовляє нам в обмеженні цих обвинувачуваних по термінах ознайомлення». “Ми вважаємо, що має місце певне зловживання і затягування”, - сказав він.
Також Горбатюк зазначив, що колишні керівники колишнього “Беркуту” на допитах не свідчать щодо того, хто саме бив людей на Майдані: “Відсутні показання як серед керівників, так і серед інших, рядових працівників “Беркуту” про те, що хтось з їх колег чи підлеглих застосовував насильство”.