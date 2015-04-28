Обвинуваченим у вбивствах на Майдані екс-беркутівцям продовжили утримання під вартою до 26 червня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла колегія суддів на чолі із суддею Сергієм Дячуком, не задовольнивши, таким чином, клопотання захисту Зінченка та Аброськіна про менш суворий запобіжний захід.

Обґрунтовуючи прийняття даної ухвали, суддя, зокрема, зазначив, що Зінченко та Аброськін, у разі застосування до них більш м'якого запобіжного заходу, можуть ухилитися від слідчих дій.

Також як аргумент на користь утримання під вартою було названо те, що ще один фігурант кримінальної справи про вбивство 39 активістів Майдану, безпосередній командир Зінченка та Аброськіна екс-беркутівець Дмитро Садовник втік і перебуває у розшуку.

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Як повідомляв УНІАН, минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування щодо командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві Дмитра Садовника та двох його підлеглих - Зінченка й Аброськіна, які спільно з іншими правоохоронцями вранці 20 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ колишніх керівників держави, неправомірно застосували вогнепальну зброю та вчинили вбивство 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській у місті Києві.

Восени Печерський райсуд Києва змінив Садовнику запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт, і підозрюваний зник, його оголошено у розшук.