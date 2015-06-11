Порошенко відправив у відставку Кіхтенка, замість нього головою Донецької ОДА став Жебрівський

Президент України Петро Порошенко повідомив, що новим головою Донецької обласної державної адміністрації призначено Павла Жебрівського.

Про це він заявив у своєму виступі перед активом Донецької області під час робочої поїздки до регіону.

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"Сьогодні я хотів би вам представити нового голову обласної державної адміністрації Донецької області Павла Івановича Жебрівського", - сказав він.

Порошенко подякував попередньому голові ОДА Олександру Кіхтенку за роботу.

"Генералу Кіхтенко я запропонував перейти на іншу відповідальну роботу, але він буде поруч зі мною і буде допомагати Павлу Івановичу, й опікуватиметься, в тому числі питаннями Донецької області", - сказав глава держави.

До призначення головою Донецької ОДА Жебрівський з 19 січня 2015 року обіймав посаду начальника управління ГПУ з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.