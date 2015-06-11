Порошенко відправив у відставку Кіхтенка, замість нього головою Донецької ОДА став Жебрівський
Порошенко подякував попередньому голові ОДА Олександру Кіхтенку за роботу.
Президент України Петро Порошенко повідомив, що новим головою Донецької обласної державної адміністрації призначено Павла Жебрівського.
Про це він заявив у своєму виступі перед активом Донецької області під час робочої поїздки до регіону.
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"Сьогодні я хотів би вам представити нового голову обласної державної адміністрації Донецької області Павла Івановича Жебрівського", - сказав він.
Порошенко подякував попередньому голові ОДА Олександру Кіхтенку за роботу.
"Генералу Кіхтенко я запропонував перейти на іншу відповідальну роботу, але він буде поруч зі мною і буде допомагати Павлу Івановичу, й опікуватиметься, в тому числі питаннями Донецької області", - сказав глава держави.
До призначення головою Донецької ОДА Жебрівський з 19 січня 2015 року обіймав посаду начальника управління ГПУ з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.