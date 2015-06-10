ЗМІ: Донецьку ОДА може очолити Жебрівський
22:41, 10 червня 2015Політика
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Донецьку облдержадміністрацію може очолити Павло Жебрівський.
Жебрівський може очолити Донецьку ОДА / УНІАН
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформоване джерело.
Згідно з інформацією, у середу Кабмін вніс подання президенту про призначення Жебрівського головою ОДА. Наразі ж він працює на посаді заступника начальника головного управління ГПУ.
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