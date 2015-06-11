Турчинов: Міноборони і Генштаб перевіряють військові бази поряд з нафтобазами
Міністерство оборони і Генеральний штаб перевіряють розміщення військових баз поруч з нафтобазами після пожежі в Київській області.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони сказав Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу.
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"Відразу після цього випадку дано доручення Міністерству оборони, Генеральному штабу перевірити на всі арсенали, які ще є бази військові, якраз на предмет такого небезпечного сусідства. Не повинно бути поруч ні вогненебезпечних, ні будь-яких об'єктів, які складають проблемну небезпеку для збереження зброї, боєприпасів тощо", - зазначив Олександр Турчинов.
Разом з тим секретар РНБО розповів, що на території військової частини, яка обслуговувала військовий аеродром і знаходилася поруч з палаючою нафтобазою у Васильківському районі, були потужні арсенали дуже серйозної зброї.