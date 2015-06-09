На нафтобазі під Києвом виявили тіла трьох рятувальників, які вважалися зниклими безвісти

У Васильківському районі Київської області, де горить нафтобаза, знайдено тіла 3 рятувальників, які числилися зниклими безвісти.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter.

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"На жаль.. Виявили тіла трьох загиблих МСНників.. Хлопці загинули, безстрашно борючись з вогнем. Честь та пам'ять!" - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час вибуху на нафтобазі під Києвом загинула 1 та постраждало 14 осіб, з яких сім працівників ДСНС України.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.