Палаючу нафтобазу під Києвом минулого року перевіряли 5 разів - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.

«В принципі цю базу, яка загорілася, у 2014 році перевіряли 5 разів. Уряд 28 січня поточного року прийняв рішення перевірити повністю всі об’єкти техногенної небезпеки і пожежно-небезпечні об’єкти», - заявив він.

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«20 травня була проведена перевірка цієї бази, яка горить, і було видано припис на 64 пункти, які потрібно було виконати. В результаті того, що посадові особи цієї бази не виконали приписи ДСНС, ми маємо одну з найбільших пожеж у нашій історії, із найскладніших пожеж», - додав Яценюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство оборони і Генеральний штаб перевіряють розміщення військових баз поруч з нафтобазами після пожежі в Київській області.