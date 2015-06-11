Для заборони КПУ буде використано закон про декомунізацію - міністр юстиції

Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко в інтерв’ю «5 каналу».

Він наголосив, що «ми ним скористаємось для того, щоб прибрати з української сучасності комуністичні і нацистські символи та ідеологію».

Петренко нагадав, що «даний закон набрав чинності, уряд прийняв постанову про порядок визнання політичних партій такими, що не відповідають цьому закону, у всіх політичних партій і громадських об’єднань є місяць часу з моменту набуття чинності цього закону, а місяць закінчується в 20 числах червня, для приведення своїх статутів у відповідність до закону».

Читайте такожЗаборона комуністичної символіки: чого чекати (відео)«Ті, хто не приведуть їх у відповідність до закону, будуть заборонені в силу прямих норм закону», - наголосив Петренко. При цьому він додав: «Я думаю, що епопея з Комуністичною партією закінчиться в легальний спосіб».

За його словами суддівський корпус «проявив свої відповідні слабкі місця, коли фактично суди підігрували КПУ в затягуванні розгляду справи».

Як повідомляв УНІАН раніше, у КПУ готові розвивати паралельний політичний проект під іншою назвою, але з такою само ідеологією.