Кіхтенка звільнили через невиконання завдань з будівництва оборонних рубежів - Турчинов
00:18, 12 червня 2015Політика
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляє, що Олександра Кіхтенка звільнили з посади голови Донецької обласної державної адміністрації через невиконання завдань з будівництва оборонних рубежів.
"Головна причина знаття Кіхтенка - невиконання завдань по темпам будівництва оборонних рубежів / Фото УНІАН
Про це він сказав в ефірі 5 каналу.
"Головна причина знаття Олександра Кіхтенка, це невиконання завдань по темпам будівництва оборонних рубежів. Більше того, я хочу вам сказати, що це мабуть не останнє кадрове рішення з цим пов'язане", - наголосив Турчинов.
Читайте такожКіхтенко пояснив причини зірвання термінів будівництва оборонних спорудВ той же час, секретар РНБО вважає, що у новопризначеного голови Донецької ОДА Павла Жебрівського достатній досвід роботи в силових структурах і роботи на силових посадах.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко повідомив, що новим головою Донецької обласної державної адміністрації призначено Жебрівського замість Кіхтенка.
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