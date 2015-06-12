Кіхтенка звільнили через невиконання завдань з будівництва оборонних рубежів - Турчинов

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Головна причина знаття Олександра Кіхтенка, це невиконання завдань по темпам будівництва оборонних рубежів. Більше того, я хочу вам сказати, що це мабуть не останнє кадрове рішення з цим пов'язане", - наголосив Турчинов.

Читайте такожКіхтенко пояснив причини зірвання термінів будівництва оборонних спорудВ той же час, секретар РНБО вважає, що у новопризначеного голови Донецької ОДА Павла Жебрівського достатній досвід роботи в силових структурах і роботи на силових посадах.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко повідомив, що новим головою Донецької обласної державної адміністрації призначено Жебрівського замість Кіхтенка.