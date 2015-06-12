Аваков: затримані співробітники МВС, які під час Євромайдану вивозили зі складів відомства зброю

Наразі затримано четверо співробітників МВС, які за наказом екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка вивозили зі складів МВС автомати для бандформувань під час Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Кабміну заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«З резервних складів МВС під час подій на Майдані пропало 408 автоматів АКСУ калібру 545. Протягом всього року розслідування, ми в тому числі відпрацьовували епізоди по арешту «тітушок», які били людей у Маріїнському парку і вилучили три таких автомати, а вчора і сьогодні, внаслідок спільної операції ГПУ та МВС, були арештовані 4 співробітники МВС, в тому числі один екс-співробітник, майор спецпідрозділу, який безпосередньо вивозив автомати зі складу МВС і передавав незаконним бандитським формуванням. Сьогодні затримані ще троє діючих співробітників», - повідомив міністр.

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Він також наголосив, що ГПУ порушує кримінальне провадження щодо цієї злочинної групи, «яку очолює екс-міністр внутрішніх справ Захарченко, який віддав злочинний наказ про видачу зброї зі складів МВС незаконним бандформуванням».