Пашинський вважає, що його та Парубія планував викрасти Захарченко

Спецоперацію з викраденню народного депутата Сергія Пашинського і першого віце-спікера Андрія Парубія планував екс-глава МВС Віталій Захарченко.

Про це в бесіді LB.ua розповів Сергій Пашинський, коментуючи інформацію, що з'явилася напередодні в ЗМІ, про розроблений Росією план із викрадення його та Парубія.

"Дійсно, по лінії наших спецслужб була отримана така інформація - сьогодні вона у нас є. Більш того, за даними наших фахівців за цією спецоперацією стоїть колишній глава МВС Віталій Захарченко», - зазначив він.

Говорячи про роль екс-глави МВС, Пашинський висловив упевненість, що провівши операцію з викрадення його та Парубія, а також подальшої їх доставки до РФ для показового судового процесу, пов'язаного з подіями 2 травня 2014 року в Одесі, Захарченко таким чином «розраховував вислужитися перед своїми новими господарями».

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Разом з тим, нардеп не сумнівається, «що вже дуже скоро всі ватажки колишнього режиму, включно з Януковичем і Захарченком, постануть перед справедливим українським судом і дадуть відповідь за все, що зробили».

Нагадаємо, за інформацією українських спецслужб на спецоперацію з викрадення Росія виділила 20 млн доларів.