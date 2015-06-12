У Запоріжжі бойовика "ДНР" посадили на 12 років
У Запоріжжі суд цього тижня засудив до 12 років позбавлення волі жителя Маріуполя, який діючи на користь терористичної організації «ДНР», скоїв низку злочинів проти бійців Збройних сил України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, слідством встановлено, що у травні минулого року 29-річний бойовик - житель Маріуполя разом із групою невідомих здійснив збройний напад на блокпост ЗСУ на території Першотравневого району Донецької області.
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Крім того, зловмисники намагалися змусити українських військових вступити до лав так званої "ДНР", для чого викрали п'ятьох солдатів ЗСУ і утримували їх у захопленому приміщенні міськради Маріуполя.
Також встановлено, що зловмисники під виглядом місцевих жителів постачали українським військовим отруйну їжу.
Бойовик був затриманий на території Донецької області.
Згідно з повідомленням прокуратури, Хортицький районний суд Запоріжжя розглянув обвинувальний акт стосовно затриманого за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі і викрадення двох або більше осіб, скоєний за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 262 КК України (розбій, скоєний з метою викрадення зброї та боєприпасів за попередньою змовою групою осіб) і засудив його до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.