У Запоріжжі бойовика "ДНР" посадили на 12 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, слідством встановлено, що у травні минулого року 29-річний бойовик - житель Маріуполя разом із групою невідомих здійснив збройний напад на блокпост ЗСУ на території Першотравневого району Донецької області.

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Крім того, зловмисники намагалися змусити українських військових вступити до лав так званої "ДНР", для чого викрали п'ятьох солдатів ЗСУ і утримували їх у захопленому приміщенні міськради Маріуполя.

Також встановлено, що зловмисники під виглядом місцевих жителів постачали українським військовим отруйну їжу.

Бойовик був затриманий на території Донецької області.

Згідно з повідомленням прокуратури, Хортицький районний суд Запоріжжя розглянув обвинувальний акт стосовно затриманого за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі і викрадення двох або більше осіб, скоєний за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 262 КК України (розбій, скоєний з метою викрадення зброї та боєприпасів за попередньою змовою групою осіб) і засудив його до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.