На блокпосту в Артемівську близько 400 автомобілів чекають можливості покинути "ДНР" - ОБСЄ
21:04, 10 червня 2015Суспільство
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На контрольно-пропускному пункті в Артемівську з боку "ДНР" зібралася черга з 390 цивільних автомобілів, що направляються на підконтрольну Україні територію.
Ще близько 82 автомобілів чекають можливості в'їхати з території України в "ДНР" / Фото УНІАН
Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, повідомляє 112.ua.
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"У зв'язку з триваючим закриттям урядом контрольно-пропускних пунктів на лінії зіткнення, СММ зафіксувала збільшення черги на контрольованому урядом контрольно-пропускному пункті в Артемівську. СММ зафіксувала 390 цивільних транспортних засобів, у тому числі 24 цивільних автобуси, (порівняно з 205 автомобілями 8 червня), які очікують можливості виїхати з "ДНР" на контрольовану урядом територію", - йдеться в повідомленні.
Ще близько 82 автомобілів чекають можливості в'їхати з території України в "ДНР".
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