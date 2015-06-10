На блокпосту в Артемівську близько 400 автомобілів чекають можливості покинути "ДНР" - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, повідомляє 112.ua.

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"У зв'язку з триваючим закриттям урядом контрольно-пропускних пунктів на лінії зіткнення, СММ зафіксувала збільшення черги на контрольованому урядом контрольно-пропускному пункті в Артемівську. СММ зафіксувала 390 цивільних транспортних засобів, у тому числі 24 цивільних автобуси, (порівняно з 205 автомобілями 8 червня), які очікують можливості виїхати з "ДНР" на контрольовану урядом територію", - йдеться в повідомленні.

Ще близько 82 автомобілів чекають можливості в'їхати з території України в "ДНР".