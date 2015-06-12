Порошенко підписав указ про демобілізацію у липні - вересні 2015 року

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В указі доручається Кабінету міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних зі звільненням з військової служби військовослужбовців.

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Також доручено Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній спеціальній службі транспорту провести звільнення з військової служби військовослужбовців, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період відповідно до указу президента України 21 липня 2014 року № 607 "Про часткову мобілізацію", у визначені терміни, перевезення звільнених з військової служби військовослужбовців до місць проживання (перебування) та забезпечення їх комплексної польової форми одягу за сезоном і харчування під час переміщення до місць проживання (перебування).