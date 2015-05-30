Присягу на вірність українському народу сьогодні склали 100 призовників

У Миколаєві Миколаєві у Навчальному центрі Військово-Морських Сил Збройних Сил України сьогодні відбулася церемонія складання Військової присяги на вірність українському народові близько 100 військовослужбовців строкової військової служби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Новобранці перед цим пройшли курс загальновійськової підготовки, в ході якого отримали теоретичні знання і практичні навички. Крім того, вони виконали навчальні вправи стрільб на одному з полігонів.

Привітати військовослужбовців із визначною подією у їхньому житті прибули тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Дмитро Таран, командири військових частин Миколаївського гарнізону, представники керівництва Миколаївської міської ради, місцевих навчальних закладів, ветеранських та волонтерських організацій м. Миколаїв, батьки, рідні та друзі із різних областей України.

Таран під час виступу побажав молодим воїнам з честю та гідністю нести високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, подякував за те, що в такий важкий для країни час вони стали на захист Батьківщини та українського народу.

Читайте такожКомандувач обіцяє представити план реформи ВМС до 15 червняКрім того, відбулася зустріч керівного складу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України з батьками військовослужбовців строкової військової служби, в ході якої обговорені питання, пов’язані із проходженням служби військовослужбовцями.

За інформація речника українських ВМС капітана 1 рангу Олега Чубука, свого часу ВМС ЗС України першими серед видів повністю перейшли на комплектування військовослужбовцями служби за контрактом, останні моряки строкової служби були звільнені зі служби на флоті у запас у жовтні 2013 року. Після того, як призов було відновлено, сьогодні вперше за останні роки проведено складання Військової присяги військовослужбовцями строкової служби.