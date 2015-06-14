Саакашвілі анонсував відкриття в Одесі Будинку юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на стратегічній сесії Одеського регіону заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі.

За його словами, для цієї структури, співробітники якої будуть займатися оформленням різної документації, вже підшукали будівлю.

«Ми зробимо Будинок юстиції, будівлю громадських послуг, де всі довідки будуть готові упродовж 10-15 хвилин, максимум годину. Ми вже знайшли будинок і гроші, і зробимо його упродовж 3 місяців», - заявив голова ОДА.

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Структура надаватиме близько 260 сервісів.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі проходить стратегічна сесія, присвячена розвитку цього регіону. У ній беруть участь понад 600 громадських активістів, експертів, підприємців, діячів культури, представників місцевого самоврядування регіону.

Сесія проводиться з ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі, за підтримки Громадянської платформи «Нова країна».