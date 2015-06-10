Саакашвілі заявив, що не збирається робити кар'єру в українській політиці

09:41, 10 червня 2015
Політика
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Екс-президент Грузії, голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі заявляє, що не збирається робити кар'єру в українській політиці.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав увечері 9 червня на прес-конференції.

«У мене немає політичних амбіцій. Я не збираюся ані в мери міста балотуватися, ані далі йти в українську політику. Чому я погодився стати головою обладміністрації? По-перше, я не зовсім імпортований продукт. Тому що я 8 років свого життя провів в Україні», - сказав Саакашвілі і додав, що формувався як особистість в Україні. Він зазначив, що жив в Україні з 16 років, служив у прикордонних військах, розмовляє українською мовою і більшість його друзів – українці.

По-друге, сказав Саакашвілі, він був учасником двох українських революцій.

«По-третє, я був радником президента України і головою міжнародної ради з реформ. Мені пропонували віце-прем'єра – велика почесна посада, але я подумав, що не пробачу собі, якщо міг десь у чомусь допомогти і до цього не долучився. Ціною ризику кар'єри – до біса кар'єру, амбіції. Якщо Україні не вдасться, всім мало не видасться. Допомогти цій блискучій країні – моя мотивація стати головою обласної адміністрації», - заявив Саакашвілі.

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За його словами, в регіоні найближчим часом буде проведено аудиторські перевірки за всіма напрямами, бо «треба дивитися, куди пішли народні гроші».

«Це дуже важливо знати на майбутнє: хто крав, хто кому відкати давав тощо», - зазначив Саакашвілі, наголосивши, що Одеський регіон буде найсильнішим в Україні і найголовніше – зберегти громадянський мир.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 30 травня Саакашвілі призначив головою Одеської облдержадміністрації. Перед цим Саакашвілі одержав українське громадянство.

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