Саакашвілі думає над скороченням понад 90% штату Одеської ОДА
Голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявляє про масштабну реорганізацію апарату обласної адміністрації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні на стратегічній сесії Одеського регіону.
Зокрема, він звернувся до учасників сесії з проханням надати допомогу в комплектації команди, для якої потрібні абсолютно нові люди».
«У нас в структурі – 800 осіб. Потрібно, чесно кажучи, максимум 50 осіб, щоб нормально працювали... Я багато разів бував в Одесі, але нікого не знаю. Це мій мінус, але й плюс. Будемо підбирати нових людей. Є і в самому апараті хороші люди, але в цілому – хочемо нових людей», - заявив керівник області.
За його словами, вже відкрито конкурс для добору працівників. У найближчій перспективі – створення фонду для забезпечення фахівців, що увійшли в нову команду, гідними зарплатами.
Саакашвілі також навів для прикладу аудиторську службу, яка при солідному штаті практично не займається перевірками.
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«Вони кажуть, мовляв, ми нікого не перевіряли – ще немає плану», - розповів він, додавши, що фахівці даної структури просять визначити об'єкт для перевірки, так як «самим вибирати - це непристойно».
Голова ОДА висловив сподівання, що в Одеській області буде найбільш відкрита, прозора обладміністрація.
«Ви справжня влада, а ми – просто апарат. Сервіс, який вас повинен обслуговувати», - акцентував він.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі проходить стратегічна сесія, присвячена розвитку даного регіону. У ній беруть участь понад 600 громадських активістів, експертів, підприємців, діячів культури, представників місцевого самоврядування регіону.
Сесія проводиться за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації, за підтримки Громадянської платформи «Нова країна».