Саакашвілі думає над скороченням понад 90% штату Одеської ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні на стратегічній сесії Одеського регіону.

Зокрема, він звернувся до учасників сесії з проханням надати допомогу в комплектації команди, для якої потрібні абсолютно нові люди».

«У нас в структурі – 800 осіб. Потрібно, чесно кажучи, максимум 50 осіб, щоб нормально працювали... Я багато разів бував в Одесі, але нікого не знаю. Це мій мінус, але й плюс. Будемо підбирати нових людей. Є і в самому апараті хороші люди, але в цілому – хочемо нових людей», - заявив керівник області.

За його словами, вже відкрито конкурс для добору працівників. У найближчій перспективі – створення фонду для забезпечення фахівців, що увійшли в нову команду, гідними зарплатами.

Саакашвілі також навів для прикладу аудиторську службу, яка при солідному штаті практично не займається перевірками.

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«Вони кажуть, мовляв, ми нікого не перевіряли – ще немає плану», - розповів він, додавши, що фахівці даної структури просять визначити об'єкт для перевірки, так як «самим вибирати - це непристойно».

Голова ОДА висловив сподівання, що в Одеській області буде найбільш відкрита, прозора обладміністрація.

«Ви справжня влада, а ми – просто апарат. Сервіс, який вас повинен обслуговувати», - акцентував він.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі проходить стратегічна сесія, присвячена розвитку даного регіону. У ній беруть участь понад 600 громадських активістів, експертів, підприємців, діячів культури, представників місцевого самоврядування регіону.

Сесія проводиться за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації, за підтримки Громадянської платформи «Нова країна».