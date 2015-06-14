В СБУ підтвердили, що їх голову викликали на допит до Генпрокуратури

Про це повідомляє прес-центр СБУ у Твіттері.

"Завтра Наливайченка об 11.00 викликають на допит до Генпрокуратури", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в неділю радник голови СБУ Маркіян Лубківській на своїй сторінці Facebook зазначив, що Наливайченко отримав відмову Адміністрації президента України щодо його запланованого 16-17 червня візиту до США.

"Наливайченко одержав повістку від слідчого Генпрокуратури, яка таким чином (!) реагує на заяву голови СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів щодо причетності колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтоналивної бази БРСМ», - написав Лубківський.

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12 червня Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази «БРСМ-Нафта» під Києвом, де сталася пожежа, є один з колишніх заступників генпрокурора.

"Ми зараз опрацьовуємо матеріали і показуємо їх генеральному прокурору. Це заступник генпрокурора, який працював у жовтні 2014 року і через офшори, і через інші афільовані структури був співвласником цієї незаконної нафтобази”, - сказав Наливайченко.

Він не назвав прізвище цього колишнього посадовця. “А то знову назвемо, а ви будете казати, що знову втік”, - зауважив голова СБУ.