Наливайченко дістав відмову АП щодо візиту до США, отримавши повістку на допит - Лубківський

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківській на своїй сторінці Facebook.

«Змушений повідомити, що анонсована і очікувана презентація головою Служби Безпеки України Валентином Наливайченком у Вашингтоні 16-17 червня ц.р. американській політичній та експертній еліті доказів збройної російської агресії проти України не відбудеться. Не відбудеться і заплановане обговорення з американськими партнерами практичних аспектів допомоги Україні у сфері безпеки. Не відбудеться і дискусії про те, як подолати корупцію в Україні... Прикро, але Наливайченко не полетить до Вашингтона, бо одержав відмову Адміністрації президента України», - написав Лубківський.

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Натомість, за його даними, Наливайченко одержав повістку від слідчого Генпрокуратури, «яка таким чином (!) реагує на заяву голови СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів щодо причетності колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтоналивної бази БРСМ».

Тобто, замість пояснень конгресменам, голова СБУ даватиме пояснення слідчим Генпрокуратури, додав Лубківський.

Між тим, зазначив він, «той, хто нарадив не пустити Наливайченка до Вашингтона, добре знає, що робить».

«Виступи в Палаті представників та Конгресі, а також зустрічі з впливовими і високопоставленими партнерами скасовано, американська сторона не розуміє, що відбувається, а Україна втрачає серйозну нагоду посилити свої позиції у протидії агресору», - написав Лубківський.

«В чиїх інтересах зірвати українсько-американську співпрацю у сфері безпеки – теж питання риторичне. А якщо так – то як ми можемо протистояти ворогу, а тим паче його перемогти? Запитань, насправді, багато», - підкреслив радник голови СБУ.

«А можливо, я помиляюся, і голова СБУ потрібен президенту та ГПУ в Києві для більш важливих справ? Якщо так – побачимо, мабуть, уже ближчим часом», - підсумував Лубківський.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази «БРСМ-Нафта» під Києвом, де сталася пожежа, є один з колишніх заступників генпрокурора.

«Ми зараз опрацьовуємо матеріали і показуємо їх генеральному прокурору. Це заступник генпрокурора, який працював у жовтні 2014 року і через офшори, і через інші афільовані структури був співвласником цієї незаконної нафтобази», - сказав Наливайченко.

Він не назвав прізвище цього колишнього посадовця. «А то знову назвемо, а ви будете казати, що знову втік», - зауважив голова СБУ.