Екс-заступник генпрокурора є фігурантом справи щодо пожежі на нафтобазі – Наливайченко

Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1.

Наливайченко наголосив, що ніхто не зупинить СБУ стосовно розслідування справи про екоцид і корупцію заступника генпрокурора у жовтні 2014 року.

"Вже надано Генеральному прокурору, офіційно мною направлено у вигляді листа та доказів, які Служба безпеки зібрала в кримінальному провадженні за статею 441 Кримінального кодексу України", - зазначив голова СБУ.

За словами Наливайченка, заступник генерального прокурора є тією особою, яка може обгрунтовано підозрюватись у вчиненні особливо важкого злочину з наслідками екоциду та жителів Київської області та, власне, Васильківського району.

"Я наголошую, і офіційно заявляю всім, хто намагається приховати ці докази, намагаючись через повістку заткнути рота СБУ... не заткнете. Я заявляю, що це та особа, колишній заступник генерального прокурора, є фігурантом кримінальної справи", - наголосив голова СБУ.

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Він заявив, що генеральному прокурору України Віктору Шокіну з цього питання були надані офіційно всі матеріали.

"Всі матеріали, які надані були офіційно і генеральному прокурору, якщо ви їхне читаєте, завтра об 11:00 я з'явлюсь в те приміщення, де якраз працював сумнозвісний Рінат Кузьмін, Віктор Пшонка.., і ви нас ще в опозиції залякували, не залякаєте, будуть надані докази, і я буду вимагати вже там, щоб був затриманий, а не втік з країни в черговий раз високопосадовець, причетний до екоциду", - заявив Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази «БРСМ-Нафта» під Києвом, де сталася пожежа, є один із колишніх заступників генпрокурора.

“Ми зараз опрацьовуємо матеріали і показуємо їх генеральному прокурору. Це заступник генпрокурора, який працював у жовтні 2014 року і через офшори, і через інші афільовані структури був співвласником цієї незаконної нафтобази”, - сказав Наливайченко.

Він не назвав прізвище цього колишнього посадовця.

“А то знову назвемо, а ви будете казати, що знову втік”, - зауважив голова СБУ.