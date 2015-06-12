Нафтобаза, що згоріла під Києвом, належала екс-міністру Ставицькому - СБУ

Нафтобаза під Києвом, де сталася пожежа, належала екс-міністру енергетики та вугільної промисловості України Едуарду Ставицькому.

Як передає кореспондент УНІАН, заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні на засіданні уряду.

”Треба чітко казати, що вся ця нафтобаза і подібні їй належали колишньому міністру енергетики Ставицькому. Друге - ми готові разом з МВС чітко розслідувати, як заступник генпрокурора зупинив розслідування міліції, як він став співвласником такий нафтобази і подібних нафтобаз. А головне, щоб саме ці мільярдери відшкодували збитки сім`ям і нашим громадянам, бюджету”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі ”БРСМ-Нафта” у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. Внаслідок пожежі загинули 5 осіб.