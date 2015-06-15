Рішення США щодо надання Україні зброї залежить також і від ЄС — Яценюк

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю "5 каналу".

«Рішення щодо надання зброї приймається президентом США... Білий дім має певні обмеження геополітичні у прийнятті цього рішення. Чому? Тому що Білий дім повинен утримувати альянс з усіма нашими європейськими партнерами також... Якщо хтось з країн-членів ЄС, в особливості з "Великої сімки", ставиться не дуже позитивно до ідеї про постачання зброї Україні, то це безпосередньо також впливає на рішення Білого дому. Я би не хотів вдаватися в деталі, хто не дуже позитивно ставиться до цього. Але думаю, що західні партнери недооцінюють інколи загрози, які ідуть з РФ», - сказав він.

Читайте такожУ Конгресі США відмовилися постачати Україні ПЗРК, а полк "Азов" назвали "неонацистським"Яценюк також нагадав, що Україна просить оборонну, а не наступальну зброю.

“Ми не збираємося виключно через військову операцію повертати назад Донецьк і Луганськ. Ми хочемо, щоб Росія виконала Мінські домовленості, і там чітко передбачено, яким чином повернути Донецьк і Луганськ. При цьому ми не забуваємо про Крим”,- наголосив Яценюк, додавши, що “Мінськ не буде виконаний,якщо українська армія буде слабкою”.

Читайте такожПосол США вважає корупцію більшою загрозою для України, ніж російські танкиРаніше УНІАН повідомляв, що США не мають наміру постачати наступальні види озброєння до України, оскільки це не буде сприяти мирному вирішенню конфлікту на сході країни, повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест.

Він нагадав, що США раніше вже надали військову допомогу Києву, що "відображає глибину зобов'язань США перед Україною".