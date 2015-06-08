Білий Дім: США не мають наміру постачати наступальну зброю до України

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передають РИА Новости.

"Можу сказати, що позиція президента (США) не змінилася щодо того, щоб не поставляти додаткове наступальне озброєння до України... Постачання додаткового озброєння, на думку президента, тільки б призвело до подальшої ескалації ситуації, яка повинна бути вирішена дипломатичним шляхом", — заявив Ернест журналістам на саміті G7 в Німеччині.

Читайте такожСША хочуть розмістити ракети в Європі для захисту від Росії - ЗМІВін нагадав, що США раніше вже надали військову допомогу Києву, що "відображає глибину зобов'язань США перед Україною".

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними ООН, жертвами конфлікту на Донбасі стали понад 6,4 тисячі осіб.

Раніше палата Представників США схвалила законопроект про оборонний бюджет США на новий фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає фінансування поставок летального зброї Україні.