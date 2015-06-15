Україна має намір підключити прикордонні пункти пропуску до системи контролю Інтерполу
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сподівається, що з вересня електронні системи контролю Державної прикордонної служби України будуть уніфіковані із системами Інтерполу для розшуку злочинців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час передачі Україні Євросоюзом технічних засобів охорони кордону на суму 7 млн євро.
Глава українського уряду зазначив, що ключовим фактором для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом є безпека українських кордонів.
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У зв'язку з цим прем'єр нагадав, що саме тому Україна почала реалізовувати проект "Європейський вал", і саме для цього потрібна модернізована електронна система контролю за українським кордоном.
"Наше завдання уряду - забезпечити всі технічні варіанти і всі технічні рішення для того, щоб безвізовий режим став реальністю в 2016 році. У тому числі в завдання Державної прикордонної служби входить уніфікація наших електронних систем контролю із системами Інтерполу для того, щоб дати можливість на основних пунктах пропуску вже у вересні перевіряти за базами даних будь-якого громадянина, що перетинає державний кордон України, щодо того, чи є він у розшуку Інтерполу, чи його немає", - наголосив Яценюк.
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Як зазначив прем'єр, у вересні 49 пунктів пропуску повинні бути підключені до системи контролю Інтерполу для ідентифікації осіб, щоб українські прикордонники могли перевіряти інформацію про громадян, які перетинають кордон, щодо того, чи є вони у базі даних Інтерполу.
Яценюк зазначив, що за останні кілька місяців в рамках будівництва проекту «Європейський вал» вже було побудовано більше 100 кілометрів протитанкових ровів, 50 вишок і близько 400 км контрольно-слідових смуг.