Україна має намір підключити прикордонні пункти пропуску до системи контролю Інтерполу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час передачі Україні Євросоюзом технічних засобів охорони кордону на суму 7 млн євро.

Глава українського уряду зазначив, що ключовим фактором для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом є безпека українських кордонів.

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У зв'язку з цим прем'єр нагадав, що саме тому Україна почала реалізовувати проект "Європейський вал", і саме для цього потрібна модернізована електронна система контролю за українським кордоном.

"Наше завдання уряду - забезпечити всі технічні варіанти і всі технічні рішення для того, щоб безвізовий режим став реальністю в 2016 році. У тому числі в завдання Державної прикордонної служби входить уніфікація наших електронних систем контролю із системами Інтерполу для того, щоб дати можливість на основних пунктах пропуску вже у вересні перевіряти за базами даних будь-якого громадянина, що перетинає державний кордон України, щодо того, чи є він у розшуку Інтерполу, чи його немає", - наголосив Яценюк.

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Як зазначив прем'єр, у вересні 49 пунктів пропуску повинні бути підключені до системи контролю Інтерполу для ідентифікації осіб, щоб українські прикордонники могли перевіряти інформацію про громадян, які перетинають кордон, щодо того, чи є вони у базі даних Інтерполу.

Яценюк зазначив, що за останні кілька місяців в рамках будівництва проекту «Європейський вал» вже було побудовано більше 100 кілометрів протитанкових ровів, 50 вишок і близько 400 км контрольно-слідових смуг.