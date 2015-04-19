На Харківщині планують створити три лінії оборони на кордоні з Росією



Про це заявив голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Райнін в інтерв`ю телеканалу ”24”.

Перша лінія, за його словами, стане частиною проекту ”Стіна”, а другу створять підрозділи Міністерства оборони України.

Третю лінію утворює фортифікаційна споруда ”форт Сонячний” на перетині Харківської окружної дороги та Бєлгородського шосе. Його будівництво планується завершити до 25 квітня.

За словами Райніна, такі споруди за погодженням з Генштабом у рамках територіальної оборони, можливо, будуть споруджені й на інших ділянках.

Голова ОДА заявив, що перші опорні пункти в Харківській області з`являться до 1 травня. Також, за його словами, 31 опорний пункт керівництво регіону планує спорудити в Луганській області.

31 опорний пункт, як зазначив Райнін, будується за рахунок коштів бюджету, і гроші виділяються Кабінетом Міністрів України. Є постанова уряду, згідно з яким виділяється майже 900 млн грн на всі 300 інженерних об`єктів уздовж лінії розмежування.

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«Кошти виділені, але є досить тривала процедура використання бюджетних коштів. На сьогодні на рахунках ХОДА їх немає. Але всі будівельні організації Харківської області працюють у борг. Жодна не відмовила. І це характеризує збільшення рівня патріотизму. Зараз роботи виконані на 5-7 млн грн», - сказав він.

Керівник області додав, що під час будівництва ”Стіни” у влади виникли труднощі у зв`язку з тим, що прикордонні землі перебувають у приватній власності.

Раніше керівництво України заявило про намір побудувати сучасний потужний комплекс оборонних споруд на кордоні з Росією, проект отримав назву ”Стіна”. Пізніше його перейменували в ”Європейський вал”. Спочатку передбачалося, що на реалізацію цього проекту необхідно буде витратити 8 мільярдів гривень, проте прем`єр-міністр країни Арсеній Яценюк зажадав зменшити його вартість. На даний момент на україно-російській ділянці облаштовано понад 137 кілометрів протитанкових ровів і більше 86 кілометрів інженерних загороджень.