СБУ вручила повістку екс-заступнику Яреми, допит відбудеться 19 червня
Служба безпеки України викликала на допит Анатолія Даниленка.
Служба безпеки України вручила повістку екс-заступнику генерального прокурора України Анатолію Даниленку і викликає його в СБУ на допит 19 червня.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
"Повідомляю вам, що Служба безпеки України вручила повістку громадянину України Анатолію Даниленку і викликає його в СБУ на допит 19 червня на 11 годину ранку", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, 15 червня, перед допитом у Генеральній прокуратурі у справі про пожежу на нафтобазі «БРСМ-Нафта» на Київщині, де сталася пожежа, Наливайченко заявив, що екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко «кришував» діяльність цієї нафтобази.
Пізніше того ж дня у ЗМІ з'явилася інформація, що на зустрічі з фракцією «Блоку Петра Порошенка» президент України запропонував відправити у відставку Наливайченка.
Сьогодні, 16 червня, радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив, що Служба безпеки України викликає Даниленка на допит у справі про екоцид.