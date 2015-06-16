ГПУ побачила "медійну акцію" у приїзді Наливайченка в супроводі "Альфи"

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Приїзд Наливайченка з «Альфою» начебто для затримання «фігурантів кримінальних проваджень» викликає щонайменше здивування і нерозуміння доцільності подібних кроків, зазначають у ГПУ.

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Генпрокуратура сьогодні, 16 червня, не викликала голову Служби безпеки України на додатковий допит або для участі у будь-яких слідчих діях, наголошують у відомстві.

Проведена акція має більш медійну складову і не сприятиме реальному розслідуванню резонансних кримінальних проваджень, переконані в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня Наливайченко приїхав до Головного слідчого управління Генпрокуратури зі спецпідрозділом СБУ «Альфа» і заявив, що затримає будь-якого фігуранта кримінального провадження за необхідності.

«Як ми і обіцяли всім, в тому числі і нашим колегам з ГПУ, спецпідрозділ «Альфа» для затримання будь-якого фігуранта, який може бути визнаний нашими колегами з ГПУ, як такий, для якого є достатньо підстав на затримання і доставку примусову чи то на допит чи то, якщо вже є докази зібрані – до суду, готовий. Хлопці належним чином навчені і жодних сумнівів у нових людей, які у СБУ зараз працюють нема, виконаємо», - заявив Наливайченко.