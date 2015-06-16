Наливайченко прибув до ГПУ у супроводі "Альфи", обіцяє затримання фігурантів за необхідності

Як передає кореспондент УНІАН, про це Наливайченко сказав журналістам під Головним слідчим управлінням Генпрокуратури, проте спецпризначенців він журналістам не показав.

«Як ми і обіцяли всім, в тому числі і нашим колегам з ГПУ, спецпідрозділ «Альфа» для затримання будь-якого фігуранта, який може бути визнаний нашими колегами з ГПУ як такий, для якого є достатньо підстав на затримання і доставку примусову чи на допит, чи якщо вже є докази зібрані – до суду, готовий. Хлопці належним чином навчені і жодних сумнівів у нових людей, які у СБУ зараз працюють немає, виконаємо», - заявив він.

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На уточнювальне запитання, чому голова СБУ сьогодні з «Альфою» приїхав під Головне слідче управління ГПУ, він відповів: «Я ж вчора обіцяв».

Крім цього, відповідаючи на ще одне уточнювальне запитання, чи він очікує, що сьогодні буде когось затримувати: «Я очікую прямо зараз (затримувати - УНІАН), тут і зараз, немає чого очікувати – треба діяти!». Проте він додав, що для цього має бути відповідне доручення прокурора.