Мінські переговори: прогрес без прориву - BBC

Чергові переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, що пройшли напередодні в Мінську, їх учасники оцінили зі стриманим оптимізмом, повідомляє кореспондент ВВС Україна Тетяна Мельничук з Білорусі.

"Відбувся прогрес, але прориву не сталося. Над цим ще треба працювати", - заявила увечері у вівторок після закінчення зустрічі Тристоронньої контактної групи спецпредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні.

Представники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", яких традиційно запрошують на засідання Тристоронньої (Україна-Росія-ОБСЄ) контактної групи, були більш категоричні.

Читайте такожКонтактна група домовилася про припинення вогню в районі Широкиного

"Ми очікували більшого, кроки позитивні є, але їх дуже мало, щоб повністю врегулювати конфлікт і закріпити перемир'я", - заявив журналістам "представник ДНР" Денис Пушілін.

Черговий раунд переговорів щодо виконання Мінських угод традиційно пройшов в закритому для преси режимі.

Заключному засіданню Тристоронньої контактної групи передувала робота підгруп, сформованих раніше за участю представників самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Але з чотирьох анонсованих раніше підгруп на цей раз в Мінську працювали тільки три: з безпеки, політичних і гуманітарних питань.

Робота підгрупи з економічних питань на попередньому засіданні також була зірвана, за повідомленнями з кулуарів - через неявку російського представника. Чому підгрупа не зібралася зараз, офіційно не повідомляється.

Однак якісь рішення все ж були досягнуті.

"Хоч динаміка переговорів слабенька, з деяких питань є зрушення. Ми визначилися по окремих позиціях. Зокрема, щодо відведення озброєння калібром менше 100 мм. Зараз узгоджуються технічні деталі, тобто питання практично вирішене", - зауважив "представник ЛНР" Владислав Дейнего.

Водночас озброєння згаданого калібру мало бути відведене від лінії розмежування ще на початку березня. У ОБСЄ вказують, що цей пункт Мінських угод не виконали обидві сторони конфлікту.