Виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі не зірвано - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми фіксуємо порушення Мінських домовленостей, але сказати, що вони повністю не виконуються, ми не можемо», - заявив він.

«Триває і здійснюється обмін полоненими, відбувся і відбувається, принаймні українською стороною, відвід важкого озброєння. Тобто, українська сторона демонструє зразкове виконання Мінських домовленостей, ми також бачимо елементи з боку нашого ворога, але це не є системою, однак ми не можемо сказати, що Мінські домовленості повністю зірвані», - зазначив Лисенко.

«Принаймні, почала працювати політична складова, створені чотири підгрупи Тристоронньої групи, призначені відповідальні особи президентом України, і вони вже почали працювати. Тобто, процес реалізації Мінських домовленостей триває», - додав представник АП з питань АТО.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що режим припинення вогню на Донбасі більше не діє. За її словами, ситуація в зоні конфлікту змінюється, але згідно з даними НАТО, фактичне дію «Мінських домовленостей» припинилося.