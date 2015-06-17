Сьогодні - рівно рік з дня викрадення льотчиці Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Сьогодні – річниця з того чорного дня, як потрапила в полон Надія Савченко. Її невинуватість, незаконне переміщення і утримання на території Росії вже неодноразово було доведено її адвокатами та авторитетними експертами. Незважаючи на багатомісячні голодування, високе звання Героя України, мандат народного депутата, члена української делегації в ПАРЄ, російська влада відмовляється її звільнити – як і багатьох інших політв’язнів-українців", - сказав Лисенко.

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Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та в незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив, що попереднє слідство завершено. Фейгін зазначив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'яти осіб. Маються на увазі громадяни, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко ще на три місяці - до 30 вересня, загалом до 15 місяців тримання під вартою.