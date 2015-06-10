Савченко продовжили арешт до 30 вересня





Про це із зали суду передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

Як заявив слідчий, термін арешту Савченко минає 30 червня, проте «завершити попереднє розслідування впродовж зазначеного строку не видається можливим».

За його словами, Савченко і трьом її захисникам необхідно завершити ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, що складається з 38 томів. Слідчий повідомив, що Савченко з 2 червня почала ознайомлення з матеріалами справи.

Також слідчий заявив, що підстави для арешту «не змінилися і не відпали», тому він звернувся до суду з вимогою продовжити термін тримання під вартою до 15 місяців - до 30 вересня 2015 року.

Цю вимогу, як і раніше завжди в таких випадках, підтримав прокурор.

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Адвокат Ілля Новіков нагадав суду, що Савченко має імунітет від кримінального переслідування як делегат ПАРЄ і надав відповідні документи.

Крім того, він наголосив, що, за російським законодавством, клопотання на продовження арешту на термін більше 12 місяців має візуватися керівництвом Слідчого комітету, але цього не було зроблено.

Сама Савченко наголосила, що не розуміє, чому перебуває за ґратами в РФ уже рік, адже немає жодних «натяків її вини».

Крім того, льотчиця наголосила, що щоразу у суді бачить тих самих людей, які приходять її підтримати.

«Я, можливо, ніколи не дізнаюся ваших імен, але я ніколи не забуду ваші очі. Дякую вам за те, що ви приходите. Низький вам уклін за вашу чесність і за те, що не боїтеся! Слава Україні!", - Савченко звернулася до російських громадян, які прийшли її підтримати.

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі влітку 2014 року, відтак її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ висунув Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб і в незаконному перетині кордону.

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21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив: «Попереднє слідство завершено. Далі ознайомлення за ст.217 КПК РФ. Ознайомлення з 24 томами, наданими наслідком, займе приблизно півтора місяці. Потім - обвинувальний висновок, попередні слухання. То ж суд може відбутися в серпні». Фейгін зазначив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'яти осіб. Йдеться про громадян, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.