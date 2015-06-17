Кабмін розірвав ще одну угоду між Україною і Росією у військовій сфері

16:25, 17 червня 2015
Політика
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Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Україною та Російською Федерацією про контроль за якістю продукції, що постачається до Збройних сил України і збройних сил РФ.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після засідання уряду заявив міністр оборони Степан Полторак.

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Міністр позитивно відповів на запитання, чи припинена дія угоди про контроль за якістю продукції, що постачається арміям України і РФ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 травня розірвала п'ять угод між урядами України і Росії, що стосуються військової співпраці між державами, серед яких угода між урядами України та РФ про співробітництво у військовій галузі.

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