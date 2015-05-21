Парламент денонсував п'ять угод між Україною і Росією (наживо)

Зокрема, Рада ухвалила закон про денонсацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації (№0016). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 261 народний депутат із 326, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено денонсувати Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації, підписану 2 грудня 2000 року у м. Москві, та ратифіковану Верховною Радою 15 листопада 2001 року.

Окрім того, Рада ухвалила закон «Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про транзит через територію України військових формувань Російської Федерації, які тимчасово знаходяться на території Республіки Молдова» (реєстраційний номер 0015).

Читайте такожДепутати прийшли сьогодні на роботу у вишиванках

За дане рішення проголосували 265 із 324 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом денонсується угода, підписана 25 листопада 1995 року в м. Сочі. В пояснювальній записці зазначається, що закон розроблено з метою ліквідації існуючих законних передумов для переміщення військових формувань РФ, які знаходяться на території Молдови, транзитом через територію України.

Третя угода, яку денонсувала Рада - це Угода між урядом України та урядом Російської Федерації про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них (№0017).

За це рішення проголосували 264 народних депутатів із 324 зареєстрованих у сесійній залі. Законом денонсується угода, підписана 25 листопада 1995 року у м. Сочі та ратифікована Радою 12 вересня 2002 року.

Також парламент ухвалив Закон «Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про співробітництво в галузі воєнної розвідки» (№0018).

За дане рішення проголосували 268 із 325 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Згідно із законом, денонсується Угода між Україною і РФ про співробітництво в галузі воєнної розвідки, підписана 26 серпня 1997 року в м. Києві, та ратифікована Радою 7 лютого 2002 року.

Читайте такожДепутати хочуть повернути 12-річне навчання в школах

І п'ятою угодою між Україною та Росією, яку денонсував парламент, стала угода про співробітництво у військовій галузі.

Зокрема, Рада ухвалила закон «Про денонсацію Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у військовій галузі» (реєстраційний номер 0019). За дане рішення проголосувало 272 із 326 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Автори законопроекту зазначили, що, «починаючи з кінця лютого 2014 року, РФ здійснює збройну агресію проти України, незаконну воєнну окупацію та подальшу анексію Автономної Республіки Крим і, воєнну окупацію значної частини території України у Донецькій та Луганській областях, організацію озброєного сепаратизму і тероризму на території України».