Штайнмаєр розкритикував Путіна за рефлекси в дусі "холодної війни"
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував плани Росії щодо розширення свого ядерного арсеналу. Міністр вважає їх рефлексами доби "холодної війни".
Слідом за генсеком НАТО із критикою на адресу планів Росії розширити свій ядерний потенціал виступив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє Німецька хвиля.
В інтерв'ю німецькому новинному порталу Spiegel Online, опублікованому в середу, 17 червня, Штайнмаєр негативно оцінив анонсовані напередодні президентом РФ Володимиром Путіним плани прийняти на озброєння 40 нових міжконтинентальних балістичних ракет.
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"Це є непотрібним і точно не сприяє стабільності та зменшенню напруження у Європі", - зазначив політик.
Очільник німецької дипломатії додав, що світ після завершення "холодної війни" у 1989 році змінився, "але старі рефлекси того часу, вочевидь, є більш живучими, ніж ми вважали до минулого року".
Також він попередив про небезпеку розгортання "спіралі ескалації слів, а відтак і дій".
Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає важливим, аби конфлікт в Україні не призвів до підриву миру в Європі, "який створювали з великою турботою та зусиллями після падіння Берлінського муру".