Штайнмаєр розкритикував Путіна за рефлекси в дусі "холодної війни"

Слідом за генсеком НАТО із критикою на адресу планів Росії розширити свій ядерний потенціал виступив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє Німецька хвиля.

В інтерв'ю німецькому новинному порталу Spiegel Online, опублікованому в середу, 17 червня, Штайнмаєр негативно оцінив анонсовані напередодні президентом РФ Володимиром Путіним плани прийняти на озброєння 40 нових міжконтинентальних балістичних ракет.

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"Це є непотрібним і точно не сприяє стабільності та зменшенню напруження у Європі", - зазначив політик.

Очільник німецької дипломатії додав, що світ після завершення "холодної війни" у 1989 році змінився, "але старі рефлекси того часу, вочевидь, є більш живучими, ніж ми вважали до минулого року".

Також він попередив про небезпеку розгортання "спіралі ескалації слів, а відтак і дій".

Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає важливим, аби конфлікт в Україні не призвів до підриву миру в Європі, "який створювали з великою турботою та зусиллями після падіння Берлінського муру".