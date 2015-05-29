Сторони на Донбасі мають дотримуватися перемир'я, щоб робочі групи досягли прогресу - Штайнмаєр

Як передає кореспондент УНІАН, про це Штайнмаєр сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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"Наступного вівторка, а саме 2 червня, якраз розпочнуться засідання усіх чотирьох робочих груп, і я переконаний, що там можна досягнути прогресу, і той прогрес буде досягнутий, коли не піддавати сумнівам діяльність цих робочих груп, і необхідно дотримуватися перемир'я для того, щоб забезпечувати їхню роботу", - наголосив Штайнмаєр.