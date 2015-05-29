Сторони на Донбасі мають дотримуватися перемир'я, щоб робочі групи досягли прогресу - Штайнмаєр
21:06, 29 травня 2015Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголошує, що усі сторони на Донбасі повинні дотримуватися перемир'я, щоб робочі підгрупи Тристоронньої контактної групи у складі представників України, Росії та ОБСЄ з виконання Мінських угод досягли прогресу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Штайнмаєр сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
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"Наступного вівторка, а саме 2 червня, якраз розпочнуться засідання усіх чотирьох робочих груп, і я переконаний, що там можна досягнути прогресу, і той прогрес буде досягнутий, коли не піддавати сумнівам діяльність цих робочих груп, і необхідно дотримуватися перемир'я для того, щоб забезпечувати їхню роботу", - наголосив Штайнмаєр.
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