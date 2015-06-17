Замість виконання Мінських домовленостей Москва обрала "гібридну війну" – міністр ВПС США

Про це вона заявила у своєму виступі сьогодні у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Росія продовжує незаконну окупацію Криму та підживлює конфлікт, який продовжується на південному сході України, постачаючи, тренуючи та воюючи на стороні сепаратистів... Ми сподівалися, що Росія дотримуватиметься режиму припинення вогню та повністю виконає Мінські домовленості, але виглядає так, що вона обрала інший шлях, шлях "гібридної війни", що є сумішшю звичайної, нерегулярної та кібернетичної війн, а також політичний та економічний тиск", - сказала Джеймс.

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При цьому вона послалася на слова командуючого Об'єднаними силами НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава про те, Росія змінила принципи та правила, які десятиріччями становили основи безпеки в Європі.

"Ці виклики глобальні, а не регіональні. Російська агресія дестабілізує сусідні країни та регіон і наближає нестабільність ближче до кордонів країн НАТО", - нагадала Джеймс слова генерала.

При цьому Джеймс додала: "Орел не кланяється медведю, і я впевнена, що і НАТО не вклониться".

Міністр висловила переконання, що союзникам "потрібні здатні військові сили".

"Ми повинні посилити нашу розвідку, повинні мати спільний попереджувальний механізм, щоб підвищити обізнаність про ситуацію, аби знати, коли атака є справжньою атакою, аби ми змогли визначити, запобігти та захиститися проти цих гібридних загроз, включаючи кібератаки", - наголосила вона.