США можуть розмістити важку техніку в Польщі у найближчі тижні

13:19, 16 червня 2015
Світ
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Питання розміщення військової техніки у країнах Східної Європи, у тому числі в Польщі, США можуть прийняти вже у найближчі тижні.

польша / Pawel Kabanski, Flickr.com

Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк в інтерв’ю RMF FM.

Сємоняк наголосив, що інформація про розташування важкої техніки у Польщі та країнах Балтії не є медійною спекуляцією, оскільки у травні він мав розмову на цю тему із секретарем оборони США Ештоном Картером, передає Європейська правда.

 "Ми ведемо перемовини про те, аби американці розмістили важку техніку у країнах Східної Європи для однієї бригади – це перший крок", - сказав він.

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Сємоняк  підкреслив, що остаточного рішення у цій справі поки немає.

"Йдеться про кілька тисяч солдатів та сотні одиниць різної техніки. Це був би значний крок у захисті Польщі, який свідчитиме про зростаючу присутність військ США в Польщі та Східній Європі. Адже з кожним американським солдатом в Польщі, кожним американським танком чи літаком наша безпека зростає", - сказав міністр. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон може відправити у кілька країн Балтії та Східної Європи танки, бойові машини піхоти та іншу важку техніку, а також до 5000 солдатів. 

У Росії на це заявили, що посилять угрупування військ по всьому периметру західного кордону РФ, включаючи нові формування танкових, артилерійських і авіаційних частин.

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