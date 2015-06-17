ЄС твердо вимагає звільнення Надії Савченко - заява

Європейський Союз заявляє, що "твердо вимагає" від Росії звільнити українського пілота Надію Савченко.

Відповідна заява з приводу продовження утримання Савченко під арештом зроблена у середу в Брюсселі речником Високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, передає власний кореспондент УНІАН.

"Європейський Союз твердо вимагає її звільнення. Це б відповідало "комплексу заходів по реалізації мінських угод" та зобов'язанню звільнити всіх заручників та затриманих осіб, пов'язаних з конфліктом в Україні", - йдеться у заяві.

В ЄС нагадали, що рік тому Савченко потрапила у полон підтримуваних Росією сепаратистів у східній Україні. "365 днів утримання під вартою, більшість з них в Росії, серйозним чином позначилися на її здоров'я. Їй неодноразово відмовляли в праві на справедливий розгляд", - констатували в ЄС.

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Вказавши, що минулого тижня російський суд прийняв рішення продовжити час її перебування в СІЗО до 30 вересня, а розслідування, проведене російською владою, було закритим, і судовий розгляд її справи ще не оголошений, в ЄС висловили переконання в "необґрунтованості продовження тримання її вартою".

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та в незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив, що попереднє слідство завершено. Фейгін зазначив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'яти осіб. Маються на увазі громадяни, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

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6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко ще на три місяці - до 30 вересня, загалом до 15 місяців тримання під вартою.

Загалом в РФ незаконно утримують близько 30 громадян України.