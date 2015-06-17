Екс-співробітники антикорупційних управлінь СБУ оскаржили наказ про їхнє звільнення в суді

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

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"16 червня 2015 року до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби Безпеки України з вимогою визнати протиправним та скасувати наказ Голови Служби Безпеки України № 10/448-ос від 12 червня 2015 року, яким позивачів було зараховано у розпорядження заступника Голови Служби Безпеки України", - сказано у повідомленні.

Наразі Окружним адміністративним судом міста Києва вирішується питання щодо відкриття провадження у даній справі.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Наливайченко своїми наказами звільнив заступників начальника Головного управління та начальників управлінь Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.